Анализируем 160-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 2 августа

Итак, Генштаб ВСУ и другие источники сообщают сегодня о следующем:

1. К северу от Харькова были попытки российского наступления в сторону Байрака и Дементьевки.

2. Под Северском возобновились атаки на Ивано-Дарьевку.

3. Продолжаются бои в районе Бахмута и Зайцево (село южнее райцентра). К Бахмуту, как сообщалось ранее, россияне прорываются со стороны Покровского - с востока.

Южнее отбиты штурмы Вершины и Травневого, сообщает Генштаб. А в районе Кодемы у россиян есть "частичный успех".

4. Украинские власти сегодня сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника, который вел наступление со стороны Донецка.

В "ДНР" и на Западе ранее говорили, что противник вошел на юго-восточные окраины Песок. А сегодня российские телеграм-каналы заявили о взятии авдеевского укрепрайона в полукольцо.

По данным "Института изучения войны", фронт к востоку Авдеевки сегодня выглядит действительно как полукольцо.

Причем явно виден замысел более далекого охвата - через Пески с юга и Каменку с севера (со стороны трассы на Константиновку), где может быть попытка отрезать дорогу на Орловку, через которую снабжается Авдеевка (предполагаемые направления обозначены стрелками).

Ранее, как мы уже писали, россияне и "ДНР" утверждали, что смогли захватить укрепрайон около ствола шахты "Бутовская" на окраине Авдеевки.

А сегодня шел целый ряд сообщений о продвижении в Песках и частичном взятии под контроль этого посёлка на окраине Донецка. Как видим по карте возможный захват Песок создает серьезную угрозу для флангов украинской группы войск в Авдеввке.

Из под Донецка сообщают о мощный обстрелах Песок. Украинские военные говорят об очень плотном огне противника и больших потерях.

Сегодня, к слову, началась обязательная эвакуация из Донецкой области, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Первый эвакуационный поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий.

То есть украинская власть ожидает, что фронт может продвигаться на запад - со всеми вытекающими для гражданского населения Донбасса.

5. На севере Херсонской области, по данным Генштаба ВСУ, был неудачный для РФ штурм Трудолюбовки (рядом с границей Днепропетровской области).

Под мощными обстрелами сегодня Николаев. Этот город превращается в наиболее уязвимый областной центр Украины, что, видимо, происходит ввиду слухов о контрнаступлении ВСУ на юге (или же новой атаке россиян).

Также сегодня ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям.

Военные перспективы

Украинские власти сегодня снова обозначили намерения разобраться с войной до наступления зимы.

Возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими, сообщил японскому каналу NHK глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Если боевые действия продлятся до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", - сказал Ермак.

Такие заявления глава ОП уже делал несколько недель назад. С тех пор темпы боевых действий пока не изменились, и в широкомасштабное наступление Украина не пошла. Основное изменение украинской тактики за последнее время - усиление ударов по тылам противника с помощью установок Himars.

На этот счет интересное интервью дал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. Он заявил британской газете The Telegraph, что каждую цель "Хаймарсов" согласовывают с США, которые также предоставляют координаты этих целей.

Вот, о чем рассказал Скибицкий:

1. На "Хаймарсы" в Украине охотится спецгруппа спецназа ГРУ из подразделения 29155. Эту информацию Киеву предоставили британцы. Общее число установок в Украине - 16 штук, ни одну из них РФ уничтожить не удалось.

Кстати, уже поле этого интервью, министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил об уничтожении шести пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО Himars. Но украинская разведка, как видим, это опровергает.

2. Британия и США предоставили Украине все оборудование и информацию для военной разведки. А также "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени" (видимо, речь о спутниковом наблюдении).

3. Российские агенты следят за всем западным оружием, которое поступает преимущественно через аэродром в польском Жешуве. Далее они передают информацию агентам в Украине, а те наводят на места хранения "Калибры".

Россияне "используют все виды разведки: воздушную, космическую, коллаборационистов с украинской стороны. У России много информации".

4. На вопрос, как "Хаймарсы" могут столь точно бить по российским объектам, Скибицкий сказал, что "в этом случае, в частности, мы используем информацию в режиме реального времени" (то есть данные западных разведок).

По его словам, "официальные лица США не предоставляют прямой информации о нацеливании, чтобы не подорвать доводы в пользу того, что они не являются непосредственными участниками войны".

При этом Скибицкий заявил, что перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они "недовольны намеченной целью".

То есть фактически, американцы утверждают удары "Хаймарсами" по каждой отдельной цели. А значит, не хотят, чтобы удары наносились по российской территории. Из чего можно сделать вывод, что США действительно следят за уровнем эскалации, причем в "ручном режиме".

Еще одно наблюдение в этой связи - отсутствие ударов по Крыму и нанесение их по "ДНР" и "ЛНР". На полуострове, который стал главной тыловой базой войск РФ в Херсонской области, явно есть, куда бить. Но этого не происходит.

"Хаймарсы" с нынешними ракетами туда не достают. А более дальнобойных - на 300 километров - США пока не передают. Видимо, чтобы не только по территории России не попало - но и по той территории, которую Москва называет своей.

Видимо, именно с этим связаны попытки Москвы ускорить проведение "референдумов" на захваченных территориях - чтобы "эффект Крыма" распространился на них тоже.

Но неизвестно, сработает ли эта тактика.

Тайваньская эпопея

Ну а в мире главным событием был визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Накануне было очень много грозных заявлений Китая на этот счет. Пекин заявлял, что армия не останется в стороне, если Пелоси все ж таки приземлится на Тайване, показательно перемещал военную технику и авиацию поблизости от Тайваня. Из-за чего были прогнозы, что самолет спикера могут сбить над Тайванем или же будет какая-то другая жесткая реакция Китая, которая может привести к прямому военному конфликту и чуть ли не к третьей мировой войне.

Но самолет с Пелоси сел примерно в 17-44 по киевскому времени и его никто не сбил. Не были нанесены и удары по острову. Спикер спокойно поехала из аэропорта спать в гостиницу в городе Тайбэй, заявив, что ее визит - это "знак поддержки тайваньской демократии".

В Украине и не только было много комментариев на тему, что "США поставили Китай на место", показав "кто в мире хозяин".

Вот что, например, написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин: "США дважды показали зубы: ликвидировали лидера Аль-Каиды и совершили визит спикера Конгресса США на Тайвань. Эти зубы хорошо увидели в Кремле. Сигнал очень прост: мы никого не боимся и уничтожим всех, кто угрожает безопасности США".

Вспоминали также известный мем прошлого века про "последнее китайское предупреждение" (который "пошел в народ" как раз после предупреждений КНР по Тайваню).

Но, на самом деле, история еще далеко не закончилась.

И можно пока лишь говорить о некоторых очевидных выводах.

Главный из них - резкое усиление напряжение в отношениях Китая и США. А также Китая и Тайваня. Пекин наверняка теперь будет пытаться нанести какой-либо ответный удар.

Причем, контуры "ответки" начали вырисовываться уже сегодня.

Минобороны Китая объявила уже буквально с сегодняшнего вечера масштабные учения около Тайваня. Точнее даже не около Тайваня, а вокруг него, судя по карте.

То есть, речь может идти о фактической морской блокаде острова.

Официальная англоязычная газета КНР Global Times пишет о том, что в ответ на визит Пелоси Китай может «ускорить процесс воссоединения комплексными мерами», включая военные действия и прекращения режима прекращения огня с Тайванем.

«У Китая есть много возможностей ускорить процесс воссоединения. Они могут включать в себя нанесение ударов по военным объектам Тайваня, как это сделала НОАК во время предыдущего кризиса в Тайваньском проливе, продвижение нового законодательства о национальном воссоединении, отправку военных самолетов и кораблей для входа в «воздушное пространство» и «водные районы» острова, контролируемые властями Тайваня, и окончание негласного прекращения огня с тайваньскими военными», – пишет издание.

В статье часть текста названа «Военные приготовления» и содержит информацию о том, что оба авианосца ВМС НОАК покинули свои порты базирования. Авианосец «Ляонин» в воскресенье отправился в рейс из порта приписки в Циндао, провинция Шаньдун на востоке Китая, а авианосец «Шаньдун» в понедельник вышел из порта приписки в Санье, провинция Хайнань, Южный Китай, в сопровождении десантного корабля типа 075.

По мнению Сун Чжунпина, китайского военного эксперта и телекомментатора, НОАК может нанести удары по военным объектам Тайваня, но не будет вести прямой огонь по целям США.

То есть в целом, ситуация вокруг Тайваня будет накалятся и далее, а отношения между Китаем и США ухудшаться радикально.

И это может иметь прямые последствия для Украины.

После начала войны китайцы хоть в риторике и повторяли, в основном, российские тезисы по ее причинам, но на практике, скорее, стремились соблюдать нейтралитет. И хоть к антироссийским санкциям РФ Китай не присоединился и продолжал покупать российские товары, но, по некоторым направлениям китайские компании ограничивали сотрудничество с Россией, опасаясь санкции. Не было никаких признаков и того, что Китай поставляет России вооружения (например, беспилотники). То есть, по всему было видно, что Китай не настроен резко вписываться за Россию и рвать связи с США, с которыми Пекин по-прежнему связывают очень тесные торгово-экономические и финансовые отношения.

Однако теперь процесс может пойти в другую сторону. Усиление конфронтации с США (на что, с точки зрения Пекина, американцы пошли из каких-то малозначимых сумбурных соображений вроде намерений поднять рейтинг Демпартии накануне выборов в Конгресс) будет толкать китайцев на фронтальное противостояние американцам, которое, впрочем, учитывая фактор тесных экономических связей с Западом, будут наращивать постепенно.

И одним из направлений как раз и может стать ситуация вокруг Украины. Как минимум, теперь точно не стоит ждать присоединения Китая к антироссийским санкциям или к американскому проекту введения предельной цены на российскую нефть. А как максимум, Китай может начать масштабные поставки необходимых России вооружений для войны в Украине.

В любом случае, связи Пекина и Москвы на фоне наличия общего врага станут теснее.

И пока это один из главных очевидных выводов полета Пелоси на Тайвань.