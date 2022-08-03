В среду, 3 августа, в Украине идет уже 161-й день войны с Россией.

Вчера в Харьковской области была попытка наступления россиян от Терновой на Байрак.

На Славянском направлении орудовали разведгруппы РФ вблизи Долгенького и Долины.

В Донецкой области россияне сосредотачивают усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

3 августа

09:10 Силы РФ решили атаковать Авдеевку в лоб, а не ждать, пока украинские силы отойдут со своих подготовленных оборонительных позиций, говорят в Американском институте изучения войны.

"ДНР" и источники, спонсируемые Кремлем, опубликовали видеоролики, в которых говорится, что российские силы вытеснили украинские силы с их позиций вокруг вентиляционной шахты Бутовской угольной шахты к юго-западу от Авдеевки", - говорится в сообщении.

С 2015 года позиции вокруг вентиляционной шахты Бутовской угольной шахты называют ключевым оборонительным форпостом Авдеевки.

Российские силы также продолжают наступление на Пески к западу от Авдеевки.

Вероятно, они попытаются захватить трассу Е50, соединяющую два населенных пункта.

Российские войска ранее пытались прорваться через северо-восточную окраину Авдеевки, но за несколько месяцев не добились значительного прогресса, говорят в Институте.

08:57 В Донецкой области за минувшие сутки погибло шесть гражданских.

Четыре на подконтрольной территории (все в Красногоровке) и двое в "ДНР".

В Донецке пять человек получили ранения, наступив на мину "лепесток".

08:45 В "ДНР" подтвердили удар по Макеевке. Сообщают, что было ночное попадание по нефтебазе по улице Антропова.

08:44 Британская разведка предполагает, что железнодорожное сообщение Херсонской области с Крымом не работает после удара ВСУ по эшелону РФ с боеприпасами.

Россияне могут отремонтировать железнодорожную ветку в течение нескольких дней, но она останется уязвимой точкой для сил РФ и их путей снабжения из Крыма.

Также разведка Британии пишет, что россияне будут использовать для переброски войск и техники паромную переправу, недавно установленную вместо поврежденного Антоновского моста в пригороде Херсона, несмотря на заявления о намерениях использовать ее в гражданских целях.

"Вероятно, мы увидим рост числа мирных жителей, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия усугубляется. Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к реализации мер по контролю за движением", - прогнозирует разведка Британии.

08:40 Беженцы из Украины смогут вернуться в ЕС в любое время, если они решили уехать назад в Украину.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон во время визита Киев.

Она уточнила, что при возвращении домой из ЕС украинцы должны отказаться от статуса временной защиты. Но они смогут в любое время зарегистрироваться для возобновления его действия.

08:20 Пентагон опроверг заявления министра обороны России Шойгу об уничтожении шести установок "Хаймарс" в Украине.

"Нам известно об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова явно ложны", — заявил исполняющий обязанности представителя Пентагона Тодд Брессейл.

08:15 В оккупированном Херсоне заявили о восстановлении части полос Антоновского моста, разрушенного ударом ВСУ.

Напомним, пока сооружение не работает, и люди перемещаются через Днепр на пароме.

08:10 Газета "Вашингтон пост" в редакционной колонке резко раскритиковала визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

Редакция издания считает, что эта поездка нанесла краткосрочный ущерб - опасность эскалации войны - и долгосрочный, который будет выражаться в усилении давления Китая на Тайвань.

Газета пишет, что в период "геополитической нестабильности" нельзя отвлекать внимание от Украины и рисковать появлением еще одной зоны риска.

"Вашингтон пост" напоминает аналогичный кризис в 1995-1996 годах, когда Китай начал пуски ракет в сторону Тайваня из-за визита его президента в США. Тогда Пекин отступил под давлением американских авианосцев.

Но теперь Китай "намного сильнее, чем он был четверть века назад и возглавляется не осторожным Цзян Цзэминем, а агрессивным г-ном Си".

Также журналисты связывают поездку Пелоси на Тайвань с ее попытками эффектно закончить карьеру спикера Конгресса - пост, который она вероятнее всего потеряет уже осенью после выборов и ожидаемой на них победы республиканцев.

08:05 В России говорят, что не имеют сценариев применения ядерного оружия в Украине.

Об этом заявил в ООН представитель российской делегации по нераспространению ядерного оружия Александр Трофимов.

По словам дипломата, российская доктрина в этом вопросе "хорошо известна и предельно ясна".

Трофимов говорит, что Москва допускает использование ЯО только в ответ на ядерный удар - либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, "когда под угрозу поставлено само существование России".

08:02 Экс-канцлер Германии Шредер, недавно встречавшийся с Путиным, заявил, что Кремль готов на переговоры по Украине.

В интервью журналу Stern он сообщил, что Россия хочет найти дипломатическое решение по Украине. И достигнутое в Стамбуле соглашение о поставках зерна "может продолжить путь вперед".

"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров", - сказал Шредер, который встречался с Путиным в Москве на прошлой неделе.

"Первый успех - это сделка по зерну, возможно, ее можно постепенно расширить до прекращения огня", - добавил он.

Дистанцирование Запада от Путина сейчас не поможет ситуации, сказал бывший канцлер.

08:01 Сводка украинского Генштаба на утро 3 августа. Главное:

1. Новая попытка продвижения противника по линии Кочубеевка-Дементьевка на севере Харьковской области (неудачная, говорится в сводке).

2. К северо-востоку от Бахмута противник ведет бои на западных окраинах Берестового.

В РФ ранее заявляли, что захватили уже все село, но оно полностью разрушено. ВСУ, как видим, сообщают, что еще сражаются за Берестовое.

Со стороны Владимировки (то есть с востока) идет атака на Соледар, бои продолжаются.

3. К югу от Бахмута отбиты атаки врага на Кодему и Семигорье.

4. По Авдеевке и Пескам, где, по словам Зеленского, наблюдается "настоящий ад", в сводке информации немного.

Говорится только, что противник пытался улучшить тактическое положение, но с потерями отошел.

Интенсивность работы вражеской авиации здесь была снижена из-за плохой погоды, пишет Генштаб (в Донецке вчера бушевали грозы).

08:00 По ночным обстрелам.

Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушенный супермаркет. Информацию подтвердил мэр города.

В Харькове около четырех утра было два взрыва.

Первый прилет - в Холодногорском районе города. Предварительно обошлось без жертв и пожара.

После второго прилета пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Без жертв и пожара. Только разрушения.

Ночью был мощный удар по оккупированной Макеевке Донецкой области. Пишут, что попали по складу боеприпасов.