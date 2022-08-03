Кабинет министров Украины издал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области.

Текст документа от 2 августа опубликован на правительственном портале.



Согласно распоряжению, вывозить донетчан собираются в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

Между тем обязательная эвакуация из Донецкой области уже вовсю идет. Первый эвакуационный поезд прибыл утром 2 августа в Кропивницкий.

Как писала "Страна", в первый день эвакуации из Донецкой области удалось вывезти 133 человека. В основном это были люди маломобильные, пожилого возраста, а также женщины с детьми, которые боялись спать из-за обстрелов.

А сегодня спикер Кировоградской ОВА Инна Примак рассказала "Стране", как обстоят дела с трудоустройством вынужденных переселенцев, которые приехали вчера в область в рамках программы обязательной эвакуации из Донецкой области.