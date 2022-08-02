Сегодня стартовала обязательная эвакуация из Донецкой области. В первый день эвакуации удалось вывезти 133 человека, из них 34 ребенка. Об этом сообщила вице-премьер - глава Минреинтеграции Ирина Верещук в комментарии "Стране".

"В основном это были люди маломобильные, пожилого возраста, а также женщины с детьми, которые боялись спать из-за обстрелов. Многие выехали со своими домашними питомцами. Приехали из Краматорска, Славянска, Покровская, а также было несколько человек из Северодонецка, ведь обязательная эвакуация из Донецкой области не останавливает эвакуацию для Луганской области. Спецпоезд довез их в первую локацию - Кропивницкий, Кировоградской области. Механизм заработал, и он работает хорошо. Благодарю местную власть, которая подготовила места для переселенцев, ГосЧС, "Укрзализныцю", - сообщила "Стране" Ирина Верещук.

Она объяснила, что обязательная эвакуация из Донецкой области, объявленная правительством по обращению местных властей, предполагает, что государство берет на себя полную ответственность за перевозку людей и их дальнейшее обеспечение. Это бесплатная транспортировка к месту эвакуации, расселение, социальные выплаты, продуктовые наборы, гигиенические средства, а также помощь в трудоустройстве на новом месте.

Как уточнила Верещук, переселенцев из Донецкой области будут расселять в центральных регионах Украины.

"Мы искали не перенаселенные регионы - Полтавская, Кировоградская, Хмельницкая, Винницкая область. Переселенцев будут расселять туда и предоставлять возможности по созданию рабочих мест, социальной поддержке. Школы и детские садики для детей, работа для взрослых. В каждом месте компактного проживания переселенцев будут работать психологи. Сегодня в Донецкой области находится 52 тысячи детей, наша задача - постараться всех их вывезти, дети - наш приоритет", - рассказала "Стране" Ирина Верещук.

Ранее "Страна" публиковала алгоритм эвакуации из Донецкой области - куда звонить и что делать желающим уехать.

Как писала "Страна", в Николаевской области не планируют обязательную эвакуацию, несмотря на рост обстрелов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.