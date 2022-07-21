Программой "Прихисток" воспользовались сотни тысяч людей, а должны быть миллионы, заявила "Стране" вице-премьер Ирина Верещук.

"Прихисток" - правительственная программа, по которой переселенцы получают крышу над головой, а те, кто их приютил – ежемесячную денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг. Она действует с 22 марта 2022 года и финансируется из резервного фонда госбюджета, за счет местных бюджетов и за счет доноров.

Согласно официальным данным Минрегиона, по состоянию на 10 июня этой программой воспользовались 420 тысяч переселенцев, а сумма компенсаций тем, кто разместил их в своих домах, достигла 225 млн грн.

"Программа работает, в регионах ее хвалят. Но ею воспользовалось немного людей - сотни тысяч, а должны быть миллионы. У нас 7 млн внутренних переселенцев. Условно, около 2 млн из них имеют возможность платить за жильё, не потеряли или нашли работу, или переехали вместе со своими предприятиями - то есть, у них есть доход и возможность самостоятельно снимать жильё. Но есть ещё около 4 млн переселенцев, у которых нет такой возможности - им сейчас очень тяжело. Бюджетники, например, учителя, те, чьи предприятия просто разрушены в результате военных действий, и работы у них нет. Такие люди не могут платить за жильё даже тысячу гривен", - объясняет Ирина Верещук.

Еще одна проблема - низкие суммы компенсаций, которые получают те, кто размещает у себя переселенцев. В данный момент по программе "Прихисток" собственник жилья получает за одного переселенца 14,77 грн в день (443 грн в месяц), за двоих - 886 грн в месяц, и т.д.

Сейчас Минреинтеграции работает над тем, чтобы продлить эту программу и увеличить сумму компенсаций к зимнему периоду, когда расходы домохозяйств на коммунальные услуги из-за отопительного сезона возрастут.

"Сейчас я общаюсь с нашими международными партнерами о продлении этой программы и увеличении выплат. Потому что идёт зима, расходы на коммуналку возрастут. А за ту сумму, которую по этой программе сейчас предлагают, нельзя покрыть счета за электроэнергию, тепло, газ и т.д. Программа точно будет продлена, и мы еще работаем над тем, чтобы еще и увеличить компенсации. Нам бы хотелось поднять их в два раза", - сообщила Верещук.

Ранее в комментарии "Стране" Верещук рассказала о том, как один из украинских университетов хотел взять с переселенцев плату за проживание в общежитии. И при этом вуз еще и обратился за компенсациями к государству за размещение временно перемещенных лиц (ВПЛ).

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