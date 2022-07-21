Один из украинских университетов хотел взять с переселенцев плату за проживание в общежитии. И при этом вуз еще и обратился за компенсациями к государству за размещение временно перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом случае "Стране" сообщила Ирина Верещук, вице-премьер — глава Минреинтеграции Украины.

"Есть порядок компенсаций, прописанный в специальном постановлении. Из госбюджета выплачивается сумма, если университет, например, разместил у себя в общежитии переселенцев. Сумма компенсаций от государства примерно равна той, что обычно платят студенты за проживание в этом общежитии. Это постановление прямо запрещает требовать арендную плату с ВПЛ, которые проживают в заведениях с коммунальной и государственной формой собственности. Но некоторые университеты начали требовать, помимо компенсаций из бюджета, ещё и плату за проживание с переселенцев", - рассказала "Стране" Верещук.

В частности, так поступил один из университетов на западе Украины. Как стало известно Минреинтеграции из жалоб на горячую линию, этот вуз издал приказ, в котором потребовал с каждого переселенца от 1100 до 1320 грн в месяц за проживание в общежитии. И, кроме этого, университет еще и обратился за компенсациями к государству.

"Это грубое нарушение. Если вуз обратился к государству за компенсацией, он не имел права требовать деньги с переселенцев. После того, как мы получили такой сигнал на горячую линию, мы сразу отреагировали и потребовали прекратить требовать оплату за проживание с ВПЛ, и вынуждать переселенцев либо платить, либо выселяться. Это недопустимо", - сообщила "Стране" Верещук.

По ее словам, после того, как Минреинтеграции стало известно об этом случае, университет официально заявил, что не будет брать плату за проживание с переселенцев.

Ранее Ирина Верещук в комментарии "Стране" также сообщила, что после скандала с угрозой выселения переселенцев из школ проблему удалось решить.

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