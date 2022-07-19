Вице-премьер — глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук в комментарии "Стране" сообщила, что после скандала с угрозой выселения переселенцев из школ проблему удалось решить.

По состоянию на сегодняшний день Минреинтеграции неизвестно о фактах выселения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"Никто не разрешал выселять людей. Минобразования говорило только в контексте подготовки к новому учебному году выяснить, в каких учебных заведениях и в каком количестве находятся ВПЛ. И как в отопительный сезон они будут там находиться дальше в контексте возможных оффлайн-занятий. Регионы это поняли по-своему и пошли по самому простому пути - начали предупреждать переселенцев о возможном выселении", - объяснила "Стране" Верещук.

После того, как возмущенные переселенцы начали звонить на горячую линию и сообщать об угрозах выселения, Верещук провела ряд встреч с местными властями.

"Я съездила в регионы - была в Запорожье и Чернигове. Руководители ОВА и громады понимают, что выселять переселенцев нельзя, идут на контакт. Сейчас нам не известны факты массового выселения, возможно, они были единичные - но мы вовремя среагировали, и к нам вовремя обратились. Мы провели совещания и остановили эти процессы. Как такового выселения сейчас нет", - сообщила "Стране" Ирина Верещук.

По ее словам, завтра пройдет совещание под руководством премьер-министра с участием региональных властей - по подготовке к зиме, подготовке бомбоубежищ и по вопросу выселения переселенцев.

Однако сейчас, по словам Верещук, возникла новая проблема - где размещать новых переселенцев, которые сейчас активно начали выезжать, в частности, из Херсонской области.

"Сейчас Херсон начал активно выезжать, Запорожская область, где идут обстрелы - Пологи, Гуляйполе. Регионы спрашивают, куда дальше людей расселять и как это сделать? Мы ждем от регионов планы. Например, если есть школа или общежитие, занятые на 50%, есть ли возможность их уплотнить, чтобы общежитие было полностью под ВПЛ. А другие освободившиеся общежития и учебные заведения обьединить для организации учебного процесса. Нам должны предоставить эти планы. Мы должны понимать, как зимой будут отапливаться эти учреждения. Это то, чем мы сейчас занимаемся", - сообщила "Стране" Верещук.

В данный момент в целом по Украине в 1231 образовательном учреждении проживает 55 357 внутренних переселенцев.

Ранее в Минреинтеграции заявили, что переселенцев, которых местные власти разместили в учебных заведениях, можно будет выселить только при предоставлении им альтернативного жилья.

Напомним, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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