Украина сделала запросы в Россию с требованием передать тела пленных, погибших в колонии Еленовки Донецкой области. Однако Москва пока не отвечает.

Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук во время брифинга в Кременчуге.

"Омбудсмен сделал заявление, мы, как уполномоченные тоже запросы сделали. Пока ответа от России нет", - коротко описала ситуацию Верещук.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал о начале процедуры возвращения тел.

Напомним, Генштаб ВСУ заявил, что россияне намеренно обстреляли колонию в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Погибли более 50 человек, более 70 - ранены.

По данным украинской разведки, убийство украинских пленных в Еленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер". Также, по его информации, главная цель взрыва - утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных.

Мы рассказывали, что посол Британии Мелинда Симмонс призвала к расследованию в Еленовке, назвав события худшим видом нарушений прав человека.

Вместе с тем, в украинском отделении Красного Креста заявили, что РФ не допустила его экспертов в колонию Еленовки.