Симмонс призвала к расследованию в Еленовке, назвав события худшим видом нарушений прав человека
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке нуждается в расследовании.
Об этом посол написала в Twitter.
"Еленовка нуждается в расследовании. Это выглядит как часть все более тревожной модели худших видов нарушений прав человека и возможных военных преступлений, безнаказанно совершаемых на оккупированном востоке Украины", – написала она.
Напомним, 29 июля российские СМИ сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. В "ДНР" заявили о 53 погибших. А Минобороны РФ обвинили ВСУ в ударе по колонии. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных. В Офисе президента удар по колонии назвали "людоедской провокацией" России.
Позже советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что события в Еленовской колонии - попытка РФ скрыть преступления и пленные были мертвы еще до обстрела.
Омбудсмен Лубинец потребовал от Красного Креста и ООН допустить его в Еленовку вместе с омбудсменом из РФ Москальковой.
Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.
К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.
Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.
Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.