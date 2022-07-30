Организация объединенных наций (ООН) готова направить группу экспертов в Еленовку, где погибли украинские военнопленные.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование, требующее согласия сторон, и полностью поддерживаем инициативы Международного комитета Красного Креста", - заявил заместитель пресс-секретаря генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что россияне намеренно обстреляли колонию в Еленовке, где находились украинские военнопленные.

По имеющейся информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Еленовке Донецкой области совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер". После этого представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться до обстрелянной колонии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.

Напомним, посол Британии Мелинда Симмонс призвала к расследованию в Еленовке, назвав события худшим видом нарушений прав человека.