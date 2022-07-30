Украина начала процедуру возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Еленовке Донецкой области. Об этом в эфире украинских телеканалов заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет "Укринформ".

"Я обратился и с тем, чтобы обязательно мне предоставили возможность посетить наших раненых героев. И мы начали процедуру возвращения тел погибших наших военнослужащих, которые там удерживались", – сказал омбудсмен.

Лубинец заявил, что речь идет о соответствующем запросе относительно возвращения тел погибших на подконтрольную украинским властям территорию.

"И в настоящее время мы проводим эту процедуру. Официально эту процедуру мы все запустили", – сказал уполномоченный.

Также Лубинец высказал мнение, что международники обязаны туда приехать и взять все материалы для экспертизы. "Это не будут делать украинские эксперты, и на наш взгляд, это не должны делать эксперты России – это должны делать международные эксперты из разных институтов, по всему миру, чтобы максимально объективным было расследование этого преступления", – проинформировал он.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что россияне намеренно обстреляли колонию в Еленовке, где находились украинские военнопленные.

По имеющейся информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Еленовке Донецкой области совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Напомним, посол Британии Мелинда Симмонс призвала к расследованию в Еленовке, назвав события худшим видом нарушений прав человека.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.