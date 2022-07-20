Все пенсии жителям оккупированных регионов Украины начислены, однако не все пенсионеры могут получить эти деньги.

Об этом в комментарии "Стране" сообщила Ирина Верещук, вице-премьер — глава Минреинтеграции Украины.

"Задолженности по выплатам пенсий нет, деньги на счета начислены. Есть проблема только с получением этих пенсий. Мы сейчас прорабатываем разные варианты, как донести до людей эти средства. К примеру, "Ощадбанк" не выплачивает пенсии на оккупированных территориях, а "Приватбанк" выплачивает. Вопрос, который мы сейчас решаем - как человеку перейти на карту другого банка, чтобы не пришлось выезжать? Потому что не у всех есть такая возможность - среди пенсионеров есть лежачие. К такой уязвимой категории людей должно прийти государство, а не они к нам", - объяснила Ирина Верещук.

По ее словам, там, где у людей на оккупированных территориях нет возможности получить пенсию на банковскую карту, средства пенсионерам доносят "на руки" сотрудники "Укрпочты" либо сотрудники соцслужб местных громад.

"Как только мы видим, что где-то пенсия не доходит, ищем другой путь, как ее доставить. Один вариант, который мы уже практикуем - пенсию доносят людям сотрудники "Укрпочты". В Запорожской области, например, таким образом удалось доставить 85% пенсий - это хороший показатель. Есть очень отдаленные населенные пункты, где идут настолько плотные обстрелы, что туда просто не могут добраться. Но в целом это удается. "Укрпочта" доносит пенсии везде, куда может, ее сопровождают сотрудники ГосЧС - отому что часто по пути невозможно проехать: повалены деревья, пожары, надо расчистить завалы. А там, где нет возможности добраться, решаем вопрос с местными ОВА - и тогда доставкой пенсий уже занимаются громады", - отметила Верещук.

Напомним, что в июне Верещук говорила, что выплаты жителям оккупированных или блокированных территорий будут осуществляться только через "Укрпочту", а работать она будет только на подконтрольных территориях.

А потом Минсоцполитики констатировало, что не может доставить пенсии 300 тысячам пенсионеров, находящимся на оккупированной территории.

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