Министерство социальной политики Украины не может доставить пенсию 300 тысячам пенсионеров, находящимся на захваченных Россией территориях.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире национального телемарафона.

"У нас есть два субъекта, кто доставляет пенсию, - это банки и "Укрпочта" (...) Мы видим где-то З00 тысяч, там, где мы не видим людей, где мы не можем им доставить", - сказала она.

Лазебная также призвала украинцев с захваченных территорий выехать на подконтрольную украинским властям территорию для получения начисленных средств.

Напомним, ранее Верещук рассказала, как получить пенсию на оккупированной территории.

Также мы писали, что Пенсионный фонд выпустил инструкцию по оформлению пенсии онлайн.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.