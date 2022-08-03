Спикер Кировоградской ОВА Инна Примак рассказала "Стране", как обстоят дела с трудоустройством переселенцев, которые приехали вчера в область в рамках программы обязательной эвакуации из Донецкой области.

"У нас работает служба занятости. Людей приглашают на собеседования, предлагают работу. С начала войны мы уже трудоустроили почти 200 медиков, из них более сотни врачей. Больше половины тех, кто к нам прибыли вчера (в рамках эвакуации из Донецкой области – Ред.) — маломобильные люди. Некого особо трудоустраивать, но работа проводится. В центрах распределения переселенцев есть распечатки с информацией и перечнем вакансий. Те, кто приезжает, может ознакомиться и выбрать себе работу. Плюс, многие переселенцы приезжают в села и принимают участие во всеукраинской программе "Сады победы". Уже выращивают первый урожай", — сообщила спикер Кировоградской ОВА Инна Примак.

Она добавила, что переселенцев расселяют по всей области.

"Люди проживают в социальных общежитиях и в образовательных заведениях, которые не будут использовать для учебного процесса. У кого есть возможность, снимают себе жильё сами", — сказала Примак.

По ее словам, люди на эвакуационных поездах прибывают в подавленном состоянии и часто нуждаются в медицинской помощи прямо на перроне.

"Мы не можем прогнозировать, сколько людей будет. На местах проводится агитационная работа. Мы принимающая сторона. Люди едут, мы принимаем и расселяем. В каком состоянии вчера были люди? Конечно, люди подавлены. 12 машин скорой помощи ждали и сразу предоставляли помощь. Первую медицинскую помощь приходилось предоставлять прямо на перроне. Некоторые теряли сознание, также были люди, которых спасатели доставали из вагонов на инвалидных колясках, потому что они не ходят", — сказала Инна Примак.

Кроме этого, она рассказала, как будут устраивать в школы детей-переселенцев.

"Мы будем устраивать детей в школы. Вчера говорили родителям, которые были вместе с детьми, чтобы они выбирали школу. Их ознакомят с тем, какие есть школы в областном центре, все расскажут и покажут. Эта работа уже проводится. У нас город небольшой, поэтому школы будут недалеко от места жительства. Но родители сами вправе выбрать любую школу и детский сад", — сообщила спикер Кировоградской ОВА.

Примак отметила, что область делает все возможное, чтобы начать офлайн-обучение в школах.

"Инспектируют все укрытия, чтобы они могли принять всех участников учебного процесса. В школах будет очень много детей, поэтому учеба будет в несколько смен, чтобы в случае воздушной тревоги дети нормально без толкучки смогли спуститься в бомбоубежище. Руководитель ОВА дал задание, что ни одна школа не начнёт учебный процесс, пока не получит паспорт безопасности. В этом плане каждый день проводится проверка школ по всей области. Этот вопрос под жёстким контролем", — прокомментировала Инна Примак.

Напомним, вчера стартовала обязательная эвакуация из Донецкой области. В первый день эвакуации удалось вывезти 133 человека, из них 34 ребенка, сообщила вице-премьер - глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Как уточнила Верещук, переселенцев из Донецкой области будут расселять в центральных регионах Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

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