Одна из главных проблем с вынужденными переселенцами - их трудоустройство, ведь только 10% вынужденных переселенцев имеют работу.

Об этом "Стране" сообщила вице-премьер - глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

"Я обращаюсь к международным организациям, которые закупают гуманитарную помощь для украинцев за границей (продукты питания, средства гигиены и т.д.), с призывом закупать ее в Украине. У нас достаточно возможностей: то же масло, муку, яйца - все можно покупать у нас. Это поможет самим ВПЛ, потому что они получат работу. Местные заводы и компании наймут их на работу. Если будет спрос, будет и предложение", - считает Ирина Верещук.

К примеру, в Кропивницком, куда вчера прибыл первый эвакуационный поезд (в рамках обязательной эвакуации) из Донецкой области, в соцобщежитии проживает около 150 переселенцев - из Херсонской и Донецкой областей.

"Я была в общежитии для переселенцев в Кропивницком. Они наняли на работу женщину из Херсонщины, которая там работала поваром. Теперь она в этом соцобщежитии готовит. Среди переселенцев есть много мужчин, которые готовы помогать, работать, а не сидеть просто так. Мы сейчас пытаемся помочь ВПЛ получить работу. Помимо всех гарантированных им от государства выплат, мы хотим, чтобы они имели также зарплату, чтобы они чувствовали себя социализированными и уверенными", - отметила Ирина Верещук.

Она приводит данные Международной организации по миграции, согласно которым 94% переселенцев, которые проживают в Полтаве более двух месяцев, собираются остаться там: ищут работу, устраивают детей в садики и школы - словом, собираются осесть.

"Вот только один из примеров. Мать четырех детей, которая одна переехала с ними в Полтаву, на пятый день пошла на базар, арендовала там место и начала печь и продавать пирожки. Волонтеры помогли ей купить печь. Сейчас ей нужна еще одна печь, так как она наняли еще нескольких человек из числа переселенцев и у них уже своя мини-пекарня. Таких людей нам нужно поддерживать, дать самозанятым шанс. Им не нужно много, им нужна печка. Они и себе заработают, и другим дадут", - отметила Верещук.

Как писала "Страна", за время войны программой "Прихисток" воспользовались 420 тыс. переселенцев, а могли миллионы.

Напомним, в Кабмине прогнозируют новую волну внутренних переселенцев накануне отопительного сезона.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.