Появилось видео установки флага Украины на памятнике революционеру Артему возле Святогорской лавры. Также есть видео с солдатом ВСУ у памятника.

Судя по роликам, меловые горы на правом берегу Северского Донца около Святогорска (включая памятник Артёму) находятся под контролем ВСУ.

Ещё в июне левобережную (большую) часть Святогорска заняли российские войска. А насчёт того, кто контролирует правый берег, поступала противоречивая информация.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.