Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в среду, 3 августа.

Главное из заявлений президента:

"Идут сообщения о конфликтах вокруг Тайваня, на Балканах, на Кавказе. Это означает, что глобальная архитектура безопасности не сработала. В 2014-м Россия не понесла ответственности за нарушение международного права. И теперь другие думают, что им все сойдет с рук. Нужна новая архитектура безопасности, которая гарантирует, что ни одна страна не нападет на другую". "Пообщался со студентами Австралии. Призвал австралийцев помогать нам в информационной войне. Украинскую точку зрения должны слышать везде". "Встретился с главой МИД Эстонии. Поблагодарил за желание Таллина помочь в восстановлении Украины". "Швейцария сегодня присоединилась к 6 пакету санкций ЕС против России. Важно, что такое решение приняло нейтральное государство". "В Москве заявляют, что хотят переговоров. Но если бы Россия реально хотела окончания войны, она не стягивала бы на юг войска".

Ранее мы писали, что Евросоюз отказывается открывать специальный трибунал по Украине.

Также "Страна" сообщала, что Международный уголовный суд не может применить статью об агрессии к войне в Украине.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.