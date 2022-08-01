Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в понедельник, 1 августа.

Главное из заявлений президента:

"Сегодня началось выполнение инициативы по экспорту украинского зерна из наших портов на Черном море. Первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн кукурузы, вышло из порта Одессы. Своей очереди отправления уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия". "Говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры длились полтора часа и были очень содержательными. Я попросил господина президента помочь нам разблокировать затормозившийся в Европе макрофин. Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 млрд евро". "Я пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится в скором времени. В прошлом году мы создали Крымскую платформу и развиваем этот формат". "Состоялся очередной разговор в формате Украина – Соединенные Штаты три на три: Андрей Ермак и Джейк Салливан, Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен, Валерий Залужный и Марк Милли. Скоординировались следующие шаги в поддержке Украины".

Ранее мы писали, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 550 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем.

Также "Страна" сообщала, что по данным Bloomberg, Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день для проверки безопасности маршрутов.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.