В понедельник, 1 августа, США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 550 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем.

Как сообщил в Твиттер журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, об этом сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, это уже 17-й пакет помощи от Вашингтона. С начала войны в Украине США выделили нашей стране военной помощи более чем на 8 миллиардов долларов.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.