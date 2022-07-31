В Чехии с 1 августа прекращает ​​работу последний региональный центр помощи украинским беженцам, который находился в городе Кутна-Гора.

Об этом сообщает чешское издание Dennik.

Все процедуры касательно регистрации украинских беженцев будут переданы в ведомство иностранной полиции или на региональное рабочее место Департамента убежища и миграционной политики.

Такие учреждения работают в пяти городах в Центральной Богемии: в Бенешове, Кладно, Угловой Горе, Младе Болеславе и Пршибраме. Теперь они будут заниматься обеспечением жилья для беженцев.

"С начала волны миграции, вызванной российской агрессией в Украине, центральночешские центры помощи приняли более 31 тысячи беженцев", - сообщил региональный представитель Давид Шима.

Первоначально такой центр действовал не только в Кутной Горе, но и в Млада-Болеславе и Пршибраме. Однако ранее их работа была прекращена из-за уменьшения количества прибывших беженцев.

"Нам больше не нужно держать весь аппарат, состоящий из представителей нескольких ветвей государства, в одном месте в Кутной Горе. Таким образом, Галерея Конгресс-центра Среднечешского края будет служить своему первоначальному назначению", - сказала губернатор края Петра Печкова.

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