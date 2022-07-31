Украинские беженцы массово выезжают из Италии. С начала июля курсируют даже бесплатные автобусные рейсы в Украину (из Турина и Рима во Львов и Киев), организованные нашим посольством совместно с благотворительным фондом La Specchio dei Tempi.

Многие переезжают в другие европейские страны, в частности, Германию и Голландию.

"Мы с марта находимся в Италии. Жилье бесплатное, три месяца также платили помощь в размере 300 евро на взрослого и 150 на ребенка. Но выплат уже нет, хозяева намекают, что пора бы уже и съехать. С работой же тут совсем плохо. Устроились собирать черешню по 6 евро в час. Работа адская: по 10 часов в день и с одним выходным в месяц. Поэтому надолго нас не хватило. Устроить детей в школу также не получилось - нет мест. Поэтому собираемся переезжать в Германию, где и социальная поддержка намного лучше, и с работой и школами попроще", — рассказала нам киевлянка Дарья, которая с детьми и подругой находится в пригороде Бари (регион Апулия).

Большие сложности с работой и для наших медиков, которым с начала войны Италия предложила очень хорошие условия. Работать по специальности в теории можно даже без подтверждения диплома (нужно просто сделать его перевод и заверить в местном суде — трибунале). Зарплаты — от 2-2,5 тысяч евро и выше. Но найти работу удается немногим и на более низкие оклады.

Непросто попасть даже на бесплатную стажировку в итальянскую больницу.

Столичному финансисту Елене повезло больше. Она смогла устроиться экскурсоводом и теперь сопровождает англоязычные группы на морских прогулках вблизи курортного городка Полиньяно.

"Работа по 10 часов в день, с одним выходным в неделю, зарплата тысяча евро в месяц. Но сезон скоро закончится, и что делать потом - непонятно", — говорит Елена.

Жительница Винницы Оксана, которая уже давно работает в Италии сиделкой, говорит, что устроиться здесь можно, но нужно учитывать специфику местного рынка труда.

"Тут, как и у нас, много неофициальной занятости, с зарплатами в конвертах. Могут обмануть и не заплатить. С началом войны и увеличением потока беженцев таких случаев стало больше, а уровень зарплат по вакансиям без знания языка снизился минимум на 10%. Есть случаи, когда хорошую работу продают: посреднику нужно заплатить до 500 евро, чтобы он порекомендовал вас работодателю. В Италии на рекомендациях построено все, даже уборщицу с улицы стараются не брать. Главное - зацепиться на первом рабочем месте, а с последующим трудоустройством, если хорошо себя зарекомендуешь, проблем уже не будет", — рассказывает Оксана.

Разбирались, как украинские беженцы устраиваются в Италии и почему они оттуда все чаще уезжают.

На ночные смены и вдвое меньшую зарплату

В Италии по состоянию на июнь находились около 130 тысяч наших беженцев (более свежих данных нет). Италия с начала войны предоставляет украинцам временный вид на проживание сроком на один год (с возможным продлением до трех лет), трехмесячную денежную помощь (по 300 евро на взрослого и 150 на ребенка), медицинскую страховку (бесплатно семейный врач и неотложная помощь, за консультации узких специалистов во многих регионах нужно доплачивать), а также доступ к образованию и рынку труда.

Причем условия для наших медиков, которые предложила Италия, - пожалуй, лучшие в Европе. Врачи и медсестры могут работать в государственных и частных клиниках без подтверждения дипломов. Документы нужно просто перевести на итальянский и заверить в трибунале. Можно сделать это самостоятельно или через нотариуса (услуга стоит 60-70 евро). Для сравнения, в Польше, где нашим медикам также можно работать без подтверждения диплома, требуется еще и наличие стажа от 3 лет. В Италии такого условия нет.

Это связано с жестким дефицитом медперсонала в итальянских клиниках, который усугубился в пандемию коронавируса - многие итальянские врачи уезжают работать в другие европейские страны, в частности, Германию и Швейцарию, где нагрузки ниже, а зарплаты повыше.

Но, как рассказывают наши медики, на практике устроиться на работу в Италии непросто.

Киевлянка Вероника пытается найти работу три месяца, но пока без особых успехов.

"Нужен хороший итальянский, с английским тут плохо, его мало кто знает даже из врачей. Но главное - нужны рекомендации. Без них вас не возьмут, несмотря на стаж и послужной список", - говорит Вероника. По ее словам, доктора с улицы не хотят брать даже клиники, у которых полно незакрытых вакансий.

Эту тенденцию подтверждает врач Надежда, которая давно живет в Италии и работает в больнице под Римом.

Надежда родом из Молдовы и рассказывает, что в свое время искала работу по специальности в Италии почти год.

"Несмотря на то, что я подтвердила диплом и выучила язык, ни одна клиника не хотела иметь со мной дела. И только когда я обзавелась знакомствами и получила рекомендацию от одного из врачей, меня приняли в ту клинику, где прежде отказали. Такая тут специфика: на работу принимают, в основном, по знакомству, причем это касается не только медицины", — говорит Надежда.

Украинским медикам сложно попасть даже на бесплатную работу - на стажировки, которые в теории затем дают шанс попасть в штат и трудиться уже за деньги.

Киевский педиатр Марина разослала около 50 запросов на стажировки в разные клиники Италии. Некоторые сразу перенаправили ее на партнерские агентства, а те предложили организовать стажировку за 3 тысячи евро.

На бесплатную стажировку согласилась только одна клиника — университетская больница из Флоренции.

"Переговоры с ними длились несколько месяцев. Нужно было отдельно получить добро на стажировку от заведующего отделением. В отделение, которое я изначально выбрала - в инфекционку - меня не взяли. Согласились на стажировку только в наонатологии. Плюс потребовали целый пакет документов. Кроме диплома и сертификата врача страховку профессиональных рисков (стоимость 190 евро), пройти медосмотр (еще 200 евро)", — говорит Марина.

Впрочем, некоторым украинским медикам уже удалось найти работу.

Кардиолог с 15-летним стажем Максим спустя три месяца поисков смог устроиться в небольшую провинциальную клинику на юге Италии. Правда, зарплата всего тысяча евро, что вдвое меньше, чем платят врачам-итальянцам (у них зарплаты стартуют с 2-2,5 тысяч евро в месяц).

"Плюс пришлось согласиться на ночные смены. Но я пока только учу итальянский. Надеюсь, когда выучу язык и получу опыт работы в местной больнице, в дальнейшем удастся найти работу на лучших условиях", — говорит Максим.

Даже уборщиц берут по рекомендациям

Хотя бы небольшие шансы найти в Италии работу по специальности есть разве что у наших медиков. Представители других профессий могут рассчитывать на самые простые вакансии: сезонные работы в сельском хозяйстве, отельно-ресторанном бизнесе, сфере ухода за пожилыми людьми.

"Италия никогда не входила в список приоритетных рынков труда для украинцев. Там и своим, откровенно говоря, устроиться сложно. Плюс в Италии до сих пор чувствуются последствия ковидных ограничений, которые сильно ударили по мелкому и среднему бизнесу. Да и зарплаты относительно невысокие: 800-1000 евро. Такие же деньги можно получить в Польше, но там в пакет нередко входят еще и бесплатное жилье с питанием, да и ценники в магазинах ниже, чем в Италии", — говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

Киевлянка Дарья уже попробовала работать на сборе черешни. Но хватило ее только на месяц.

"Платят по 6 евро в час. Это существенно ниже, чем в Германии или Голландии, где мои знакомые устроились на сельхозработы по 10-11 евро в час. Работать пришлось по 10 часов в день, выходной был только раз в месяц - когда пошел дождь. Работа адская, под палящим солнцем. За месяц получила около 1700 евро. Официально не оформляли, иначе было бы еще на треть меньше из-за налогов. И это мне еще повезло, так как есть случаи, когда людям платят меньше, чем изначально договаривались", — говорит Дарья.

Пока длится туристический сезон, можно устроиться в гостиницы или рестораны. Без знания итальянского реально работать на самых низкооплачиваемых вакансиях: уборщиц, посудомоек, подсобников за 600-800 евро в месяц.

Но если есть хотя бы начальные знания итальянского плюс английский, можно получить место официанта на зарплату до тысячи евро плюс чаевые.

Жительница Запорожской области Екатерина, которая с начала войны уехала и Италию и уже подучила язык, работает в ресторане на озере Комо и говорит, что за месяц зарабатывает до 1500 с учетом чаевых. Ей также предоставляют жилье за небольшую плату (250 евро) и бесплатное питание. Правда, пришлось срочно вакцинироваться от ковида - "грин пасс" тут обязателен для всех работников сферы услуг.

Киевский финансист Елена смогла устроиться экскурсоводом в агентство по морскому туризму. Но она свободно владеет итальянским и английским, плюс в Италии есть знакомые, которые и порекомендовали ее работодателю.

"Без этого вряд ли бы я устроилась", - признает Елена.

Но ее работа сезонная. С осени придется искать что-то новое или возвращаться домой, говорит женщина.

В Италии много вакансий по уходу за пожилыми. Сиделкам (баданте) платят от 600 до 1200 евро в месяц в зависимости от обязанностей.

Жительница Винницы Оксана уже давно работает баданте в небольшом городке возле Венеции. Говорит, чтобы устроиться, нужны язык и рекомендации.

"Но главное рекомендации, язык можно подтянуть. С улицы тут никого не берут, причем на любую работу. Но если кто-то из украинцев уже устроился, хорошо себя зарекомендовал, то может устраивать соотечественников - сарафанное радио тут работает отлично. Баданте платят по-разному. Если работа по 24 часа в сутки с лежачими пациентами, можно просить 1200 и даже 1500 плюс проживание и питание бесплатно. Если подопечный более-менее самостоятельный, платят по 600-800 евро в месяц. С наплывом наших беженцев многие итальянцы уменьшали зарплаты сиделкам на 10%. А баданте со стажем стали продавать рекомендации: просят до 500 евро, чтобы замолвить за вас словечко и попросить хозяина что-то для вас подыскать среди своих знакомых. Италия - страна пожилых, тут очень много стариков, которым за 90, и, понятно, что они нуждаются в присмотре", — рассказала нам Оксана.

Но работа, по ее словам, сложная.

"Мой дедушка, которому уже 95, часто не спит по ночам, я должна быть рядом. А с утра убирать по дому, готовить еду. Спала ли я, никого не интересует", — говорит Оксана.

Продают вакансии и кидают с деньгами

Больше предложений по работе на севере Италии.

"В Италии действует программа по предотвращению трудовой миграции внутри страны. Жителям менее развитого юга обеспечивают базовый доход в 700 евро, чтобы они не колесили в поисках работы. Поэтому в более развитые северные регионы уже нет такого наплыва местных безработных, как ранее. То есть проще устроиться нашим беженцам", - говорит Татьяна Пашкина.

Например, возле Милана есть предложения по работе на складах и фабриках, где предлагают до 2-2,5 тысяч евро в месяц. Скажем, упаковщикам на обувной фабрике предлагают до 2500, берут претендентов без опыта и знания языка. Плюс предоставляют жилье (самостоятельно придется оплатить коммуналку).

Здесь вес рекомендаций и знакомств при трудоустройстве гораздо ниже. Но в последнее время стало больше откровенных афер.

"Появились посредники, которые якобы предлагают найти работу за деньги (просят 200-500 евро), также масса неофициальной работы. Тут могу посоветовать только одно: не платите. Очень много обмана как со стороны посредников, так и со стороны работодателей. Последние предлагают зарплаты в конверте, но по итогу человек работает по 10 часов в день и может вообще ничего не получить", — отмечает Василий Воскобойник.

"В Италии только отдыхать хорошо, по работе тут ад. Приходится пахать с утра до ночи, при этом хозяин может может просто выгнать, если попадешь под горячую руку. Резать зарплаты - это вообще массовая практика", — жалуется киевлянка Светлана, которая с начала войны приехала в Италию и подрабатывает в местных кафе посудомойкой.

Татьяна Пашкина говорит, украинцам стоит искать работу не напрямую, а через проверенные местные кадровые агентства. Они денег с соискателей не берут, им платят работодатели.

В некоторых регионах Италии, к слову, сотрудничество с такими агентствами организовывают наши консульства. Например, почетное консульство во Флоренции совместно с мэрией организовывают семинары по работе для украинских беженцев, где можно получить консультацию. Помимо работы на сейчас (а это, как правило, неквалифицированные и низкооплачиваемые вакансии) агентства предлагают языковые и профессиональные курсы, после прохождения которых обещают "повышение конкурентоспособности на рынке труда". Но такие курсы бесплатные далеко не везде, а их стоимость может варьироваться от 300 до 10000 евро.

Домой или в Германию

В целом найти работу в Италии нашим беженцам непросто. Без официальной работы и контракта люди не могут снять жилье на длительный срок, а помесячная аренда в туристической Италии просто зашкаливает. Пособия выплачивают только три месяца, и они сравнительно невысокие. Плюс сложно устроить ребенка в бесплатный садик и школу.

Все это заставляет украинских беженцев уезжать из Италии домой или в другие европейские страны.

Причем поток возвращенцев очень большой. В профильных чатах в соцсетях люди пишут, что дальше оставаться в Италии им просто не за что - не удается устроиться на работу. Также многих подгоняет близящееся начало нового учебного года.

Киевлянка Дарья говорит, что найти детям место в школе ей так и не удалось. Но в столицу она пока тоже не готова вернуться. Поэтому вместе с подругой будет переезжать в Германию.

"Тут в квестуре нужно написать отказ от временного убежища и потом снова просить его в Германии. Понятно, что все это очень хлопотно. Но другого выхода нет. Наши знакомые, которые уехали в Германию, получили жилье, за которое платит джоб-центр, плюс пособия в 450 евро на человека. Работу на 10-11 евро найти, говорят, не проблема. Да и с местами в школах там сложностей меньше, есть даже специализированные классы для украинских детей", — отмечает Дарья.

Конечно, и в Германии наши беженцы живут не без проблем. Некоторые регионы уже буквально переполнены украинцами и отказываются принимать людей. Из-за большого наплыва наших беженцев во многих немецких городах сложно найти жилье и работу.

Многие украинцы решают вернуться домой. С начала июля запустили даже бесплатные автобусные рейсы в Украину.

"Италия уже вторая страна, где мы с детьми попытались закрепиться (изначально мы выехали в Болгарию). Но работы тут я так и не нашла, поэтому приняли решение возвращаться домой", — рассказала жительница Киевской области Илона.