Украинским беженцам в Польше планируют выдавать электронный документ "Diia pl". Он позволит подтвердить законное пребывание на территории Польши и позволит путешествовать в пределах ЕС, а также пересекать его внешние границы. Это первый полностью цифровой вид на жительство в ЕС.

Об этом говорится на сайте правительства Польши.

Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat (его можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS).

Чтобы получить документ необходимо:

наличие PESEL (польский аналог украинского идентификационного кода);

получить электронную подпись для создания кабинета (выдается после обращения в одно из территориальных управлений).

Документ Diia.pl позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Ранее сообщалось, что в Польше работающим удаленно украинским беженцам разрешили не платить налоги.

Также писали, что Польша больше не будет выплачивать украинским беженцам ежедневное пособие.