Украинские беженцы, которые находятся в Польше из-за войны и при этом работают удаленно, могут платить налоги в пользу Украины, а не страны, в которой проживают.

Об этом говорится в письме, обнародованном Министерством финансов Польши.

Так, украинцы могут платить налоги в пользу своей страны, если они получают доходы не из польских источников. Речь идет о тех работниках компаний, у которых нет зарегистрированного представительства в Польше.

Ранее сообщалось, что в Польше запустили пилотный проект по изготовлению ID-карточек и загранпаспортов для украинцев.

Также мы писали, что за пять месяцев в Польше на свет появились около 3 тысяч детей от украинок, бежавших от войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.