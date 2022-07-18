Пограничный пункт пропуска "Корчова-Краковец" на границе Украины и Польши не будет работать на пропуск пассажирского транспорта в течение 10 дней.

Об этом сообщает пограничная служба Польши в Twitter.

Государственная пограничная служба Украины также информирует, что с 18 июля в пункте пропуска Корчова-Краковец на 10 суток прекращается пропуск пассажирского транспорта в направлении выезда из Украины.

"Это связано с проведением работ по модернизации", - говорится в сообщении.

На сайте Львовской ОВА уточняется, что в течение десяти дней будут строить защитный павильон. Ограничения не будут касаться грузовиков.

Напомним, 20 июня, на пункте пропуска "Краковец – Корчова", в рамках проекта "Открытая граница" увеличили количество полос для движения грузовиков с 4 до 10 и создали дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.

Также мы писали о том, что в конце июня Польша завершила строительство 5-метровой стены вдоль границы с Беларусью.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.