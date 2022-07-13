Польша закончила подсчет репараций, которые намерена получить от Германии по итогам Второй Мировой войны, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает Wiadomosci dziennik.

Теперь страна займется переводом отчета. Он отметил, что пока не готов произнести итоговую сумму, которую собирается потребовать у немецкой администрации.

"В течение четырех лет мы готовили очень подробный отчет, который должен показать масштабы не только военных преступлений, совершенных немцами, но и разрушений", - сказал премьер-министр.

Моравецкий сказал, что Польша покажет всю фотодокументацию, исторические источники, а также очень точный расчет, основанный на научных, проверенных рассуждениях, финансовых расчетах, переводящих потери того времени в сегодняшние ресурсы.

Он заявил, что "немцы причинили полякам огромный вред, и они никогда не отвечали за это в материальном смысле".

В начале июля глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Варшава не намерена сдавать позиции в вопросе получения репараций за ущерб от Германии, понесенный во время Второй мировой войны.

СМИ связывают появление вопроса репараций в публичном поле с приближением очередных парламентских выборов.

Германия ранее неоднократно заявляла, что уже выплатила репарации Польше и призывала не ставить под сомнение отказ Польши от дальнейших репараций в 1953 году.

Напомним, что разговоры о репарациях в Польше идут еще с 2020 года.

Также мы рассказывали, что Украина хочет получить от Германии компенсацию за утраченные культурные ценности во время Второй мировой войны.