В Польше за почти 5 месяцев войны в Украине украинские беженки родили 2884 ребенка.

Об этом сообщили журналисты польского издания Niezalezna.PL.

По словам украинок, рожавших в Польше, здесь иначе относятся к беременности. Если она протекает без осложнений, то к врачу наведываются нечасто. При этом роженица сама выбирает, в какой именно роддом она поедет.



Может случиться так, что в выбранном роддоме не будет мест, тогда нужно иметь запасной вариант. Также украинки должны быть готовы к трудностям языкового барьера.

Кроме того, беременным нужно добираться в клинику самостоятельно. В то же время за роды в Польше платить не нужно.

Во время выписки из родильного дома в Польше родителям дают два документа: для мамы и отдельно для ребенка, что они здоровы. После чего их выписывают из больницы. Свидетельство о рождении выдается отдельно.

Ранее в Польше запустили пилотный проект по изготовлению ID-карточек и загранпаспортов для украинцев.

Также "Страна" писала, что Польша больше не будет выплачивать украинским беженцам ежедневное пособие.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.