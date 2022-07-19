В Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

В ведомстве отметили, что совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и в дальнейшем звонить родным по ценам украинских операторов.

"Предварительно договоренности были на три месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продолжить поддержку украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С украинской стороны заявление поддерживают "Киевстар", Vodafone и lifecell.

Ранее агентство ООН по делам беженцев провело исследование, которое показало, что две трети украинских беженцев не собираются покидать принимающие страны в ближайшее время. Они рассматривают возможность вернуться в Украину после окончания боевых действий.

Кроме того, "Страна" узнала, что происходит с нашими беженцами за границей на пятом месяце войны.