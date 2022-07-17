В Тбилиси с конца июля останавливают программу обеспечения жильем украинских беженцев.

Об этом сообщает Interpressnews, цитируя заявление мэрии города.

Согласно ему, программу обеспечения жильем приостановят после 31 июля. С 15 июля украинцам будут предлагать ежемесячную поддержку в размере 300 грузинских лари (около 100 долларов) на семью и 45 лари (около 15 долларов) на человека дополнительно.

В мэрии отметили, что рассчитывают также на взносы от международных организаций World Vision и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые, возможно, будут составлять 235 лари (около 78 долларов) на человека.

По последним данным мэрии, в Тбилиси программой поддержки с предоставлением жилья воспользовались более 5 100 украинцев, из них 2 300 и сейчас проживают в предоставленных гостиницах.

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