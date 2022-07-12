Шотландия приостановила прием украинских беженцев на три месяца из-за нехватки подходящего жилья.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Издание пишет, что в Шотландию прибыли семь тысяч граждан Украины, 4 666 из них – по специальной программе поддержки, которая предусматривает предоставление жилья. Еще около 18 тысяч граждан Украины подали соответствующие заявки.

В правительстве объясняют, что такой резкий рост беженцев вынудит размещать их экстренно в не очень подходящих местах, что не соответствует "теплому шотландскому приему".

Украинские беженцы при оформлении британской визы могут выбрать шотландское правительство в качестве спонсора - и тогда им предоставляют жилье. Эту возможность отменят с 13 июля.

Для 18 тысяч украинских беженцев, которые прибудут в ближайшее время, предусмотрели размещение в гостиницах и университетских кампусах, а также на пассажирском судне. А совет Северного Ланаркшира объявил о планах восстановить две жилые башни, которые планировали снести. Там тоже поселят граждан Украины.

Как писала "Страна", в Евросоюзе сообщили, что количество въездов в ЕС и выездов украинцев из него вернулось на довоенный уровень.

Также мы сообщали, что в Украину из Евросоюза вернулись уже более трех миллионов украинских беженцев.