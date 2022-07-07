22-летняя украинка София Каркадым, которая стала известной после громкой истории, когда она увела из семьи, давшей ей приют в Британии, отца двух детей, частично потеряла зрение.

По крайней мере, об этом пишет Daily Mail.

В Британии ее приняла семья 29-летнего Тони Гарнетта, который после 10 лет брака решил уйти от жены к украинке.

Теперь, как пишут британские журналисты, после операции на глазах Каркадым частично потеряла зрение. Она перенесла глазную инфекцию в Германии в мае этого года, когда добиралась в британский Манчестер.

Теперь ей сделали операцию, после которой понадобится шестимесячное восстановление. Сейчас девушка частично потеряла зрение и Тони Гарнетт оставил работу, чтобы ухаживать за ней. Он полностью ее опекает, помогает и оплачивает лечение.

София и Тони. Фото Daily Mail

Напомним, что украинское издание "Порадница" ранее написало, что София Каркадым, которую в медиа называют львовянкой, на самом деле из Киева. Во Львов она перевелась по учебе год назад.

Также издание написало, что девушка занималась мелким мошенничеством в Украине - брала писать курсовые работы и исчезала с предоплатой.