Германия выделяет в этом году дополнительно 2,4 миллиарда евро для финансирования расходов на содержание украинских беженцев.

Об этом пишет агентство Reuters.

Как сообщил министр труда ФРГ Хубертус Хайль, около 800 000 человек из Украины уже нашли убежище в Германии, 30% из которых моложе 14 лет.

При этом в Германии за прошлый месяц выросло число безработных. Связано это с тем, что украинские беженцы массово становятся на учет в центрах занятости ФРГ. Это необходимое требования для получения социальных выплат и компенсации за жилье, добавил он.

Ранее The Guardian написала, что кризис с украинскими беженцами только начинается. По данным издания, Германия, принявшая 725 тысяч украинцев, тоже испытывает нехватку социального и доступного жилья.

Вместе с тем, мы писали, что две трети украинских беженцев не собираются возвращаться в ближайшее время. Они рассматривают возможность вернуться в Украину после окончания боевых действий.

Кроме того, в отдельном материале мы рассказывали, почему украинских беженцев, решивших съездить на родину, не пускают обратно в ЕС.