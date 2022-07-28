Власти Берлина жалуются на "несправедливое распределение украинских беженцев".

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание сообщает, что сенатор Берлина по социальным вопросам Катя Киппинг требует объявить чрезвычайное положение в ситуации с размещением беженцев из Украины.

Остальные федеральные земли виноваты в том, что оставили столицу в одиночестве, заявила она.

По словам Киппинг, ситуация с беженцами в столице настолько острая, что был введен план действий в чрезвычайных ситуациях.

Планируется ввести в эксплуатацию большую палатку на 900 спальных мест, которая пока находится в резерве на территории центра прибытия в Тегеле. Также рассматривается вопрос об аренде общежитий.



Киппинг объяснила, что в настоящее время Берлину приходится принимать больше просителей убежища, потому что почти все другие федеральные земли выпали из общенациональной системы распределения под названием EASY.

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