С начала полномасштабного вторжения России в Украину, за пять месяцев, в США приехали более 100 тысяч украинских беженцев. Отметим, что ранее Белым дом обещал принять не менее ста тысяч граждан Украины.

Статистику приводит сайт CBS News.

Около 47 тысяч украинцев приехали в США по временным или иммиграционным визам, в почти 30 тысяч - по программе United for Ukraine.

Кроме того, более 22 тысяч украинцев въехали в США через границу с Мексикой, а 500 украинцев попали в страну через традиционную систему приема беженцев.

Те, кто приехал по иммиграционным визам или по программе приема беженцев, могут получить разрешение на постоянное проживание и получить гражданство США. Однако на это может уйти не один год.

Прибывшие через программу United for Ukraine получили временный гуманитарный статус, который позволяет им жить и работать в США на законных основаниях в течение двух лет.

Вместе с тем, все беженцы из Украины могут просить убежища в США, и в случае удовлетворения их просьбы это позволит им получить вид на постоянное проживание.

Напомним, администрация Байдена обязалась принять до 100 000 украинских беженцев.

Мы также писали, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.