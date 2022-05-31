Более 23 000 украинцев получили разрешение на приезд в Соединенные Штаты в рамках программы для украинских беженцев.

Такие данные приводит CNN со ссылкой на Министерство внутренней безопасности.

В апреле президент США Джо Байден объявил о программе "Объединяемся за Украину", которая открывает путь для украинцев, заинтересованных во временном приезде в США. Программа требует, чтобы украинцы, желающие въехать в США, имели спонсора – гражданина США или организацию по переселению и некоммерческую организацию. Кандидаты также должны пройти строгую проверку и проверку безопасности, включая биографический и биометрический скрининг, а также пройти вакцинацию и выполнить другие требования общественного здравоохранения, включая получение вакцины от коронавируса.

По состоянию на 31 мая Служба гражданства и иммиграции США получила более 42 000 запросов от заявителей, соглашающихся поддерживать украинцев.

Администрация Байдена обязалась принять до 100 000 украинских беженцев.

Ранее "Страна" рассказывала, как принимают украинских беженцев в США и Британии.

Также мы публиковал фото украинцев, скопившихся на границе США и Мексики в ожидании, пока заработает программа Белого дома.