Италия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, не раскрывая содержание поставок.

"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Grazie mille ("Большое спасибо" на итальянском - Ред.)!",- написал Резников в Twitter.

Напомним, что накануне отставки премьера Марио Драги в Италии говорили, что это может лишить Украину военной поддержки.

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