Евросоюз выделил Украине 1 миллиард евро исключительной макрофинансовой помощи. Половина суммы уже зачислена на счет НБУ, вторая ожидается, во вторник, 2 августа.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Деньги покроют первоочередные бюджетные расходы. Это часть пакета в 9 млрд евро для поддержки нашей страны в преодолении финансовых последствий войны, сообщил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро в рамках транша макрофинансовой помощи. Речь идет о первом транше в рамках общей суммы макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро, который Совет Европы одобрил по итогам саммита 24 июня.

Также писали, что недавно ЕС выделил еще 500 миллионов евро на оружие для украинской армии.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.