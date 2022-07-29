Молдова обратится за помощью к Румынии, в случае если боевые действия России и Украины коснутся территории страны.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет Deschide.

"Мы обеспокоены. Мы рассматриваем самые пессимистические сценарии. Соответственно, мы готовимся ко всем сценариям. И в ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, будем просить помощи", - сказала Санду.

В свою очередь, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния останется близкой к Молдове "независимо от сценария, в котором мы все окажемся в результате этой злосчастной войны".

Ранее Санду выразила уверенность, что в ближайшее время Россия не нападет на Молдову.

Вместе с тем, сообщалось, что в Приднестровье допустили военное столкновение с Молдовой.

Тем временем, в Украине продолжается война уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.