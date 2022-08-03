Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью об агрессии конкретно к войне России против Украины.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью агентству "Укринформ".

"В его (Международного уголовного суда - Ред.) статуте написано, что одним из преступлений, за которые он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России", – заявил министр.

Между тем недавно агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщило, что Международный уголовный суд готовится предъявить России обвинения в преступлениях в Украине уже этой зимой.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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