В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 3 августа, в которой говорится, что российские войска пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Херсонском направлениях, а также ведут обстрелы по всей линии фронта.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Бахмутском направлении ВСУ отбили атаки россиян в районе Берестового и в направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледар, Возрождение – Кодема, Возрождение – Зайцево, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье. На Авдеевском направлении россияне, как заявляет Генштаб ВСУ, неудачно вели наступление в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Васильевка – Красногоровка, Минеральное – Авдеевка, а также на направлении Донецк – Пески (в "ДНР" заявляют, что ее силы уже зашли в Пески и продвигаются по посёлку). В Херсонской области войска РФ наступали в направлении Белогорки, но безуспешно. На всей линии фронта от Харьковской до Херсонской области фиксируются артобстрелы и авиаудары.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил тяжелую ситуацию в районе Авдеевки и Песок. По его словам, противник сосредоточил там концентрацию сил и средств.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский в видеообращении заявил об "аде" в Авдеевке и Песках.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.