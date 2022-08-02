Украинский доброволец Сергей Гнездилов написал в Facebook рассказ о "шести днях ада" в Песках, где он сейчас воюет.

Судя по его информации, с артиллерией у ВСУ на Донбассе все очень плохо.

Гнездилов пишет, противник выпускает по 6500 снарядов на поселок в сутки.

"С нашей стороны работают два миномета 82 и 120. Иногда просыпаются и "чихают" в сторону Донецка два ствола артиллерии. Мы почти не отвечаем", - сообщает военный.

По его словам, россияне бьют крупными калибрами, и многие из его товарищей уже убиты: "Тела тех, кто был мне дороже родни, валяются под жарой в развороченных 152-м калибром окопах".

"Контрбатарейный огонь отсутствует от слова "совсем", враг без каких-либо проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбирает очень прочные, бетонные позиции за десятки минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны", - сообщает Гнездилов.

Он пишет, что позавчера - то есть в воскресенье - ВСУ понесли в Песках большие потери убитыми и ранеными.

"Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один", - сказано в посте.

Артиллерийской поддержки бойцы не видят уже неделю.

"Прямо сейчас мы теряем Пески, все человеческие и материальные наши возможности почти исчерпаны", - пишет Гнездилов. Он считает, что "ситуацию замалчивают".

О том, что противник продвинулся в районе Песок, сегодня впервые официально признал украинский Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.