Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 2 августа. Противник продолжает обстреливать украинские населенные пункты и активно ведет разведку у северных границ Украины.

Сводка появилась в Фейсбуке.

На Волынском и Полесском направлениях состав, состояние и положение подразделений вооруженных сил Беларуси в Брестской и Гомельской областях не изменились. По имеющейся информации, Минск продолжает поставки отдельных номенклатур боеприпасов для нужд вооруженных сил РФ. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении враг не прекращает обстрел позиций ВСУ с территории РФ и воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий для удержания занятых рубежей и недопущения создания силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, а также вооружения и военной техники.

На Харьковском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии Харьков, Чугуев, Дементиевку, Протопоповку, Гусаровку, Чеполь, Питомник, Черкасские Тишки, Петровку, Ртищевку, Старый Салтов, Сосновку, Циркуны. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнего Салтова. Оккупанты потерпели неудачу и отступили при попытке улучшить тактическое положение в направлении Терновая – Байрак.

На Славянском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии Курульки, Грушевахи, Дибровно, Адамовки, Долины, Краснополья, Мазановки, Большой Камышевахи, Васильевки Первой и Крестищ. Нанес авиаудар возле Дубровного. Отмечена деятельность разведывательных групп вблизи Долгенького и Долины, группы отошли.

На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Систематическим применением средств огневого поражения противник пытается сковать действия наших войск.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Донецкого. Враг нанес авиаудар неподалеку от Серебрянки. Вел воздушную разведку БПЛА возле Кривой Луки. Противник попытался наступать в направлении Новолуганское – Ивано-Дарьевка. Получил решительный отпор и отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Зайцево, Покровского, Веселого, Курдюмовки и Железного. Враг увеличил интенсивность задействования авиации на указанном направлении и нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмута и Кодемы. Все попытки продвижения противника на направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцево и Покровское – Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад. На направлении Возрождения – Кодема отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы Авдеевки, Нетайлово и Нью-Йорка. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Новобахмутовки. Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли. На направлении Донецк – Пески враг имеет частичный успех.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы возле Новомихайловки, Павловки, Железнодорожного, Каменского, Полтавки, Красного, Новоандреевки и Марьинки. У последней противник нанес еще и авиаудар. Вел воздушную разведку БПЛА в районе Ольговского.

На Южнобугском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений ВСУ. Пытается восстановить утраченное положение. Обстреливал из танков, ствольной артиллерии и РСЗО Николаев, Трудолюбовку, Осокоровку, Ивановку, Зарю, Благодатное, Пришиб, Токарево, Нововоронцовку, Белую Криницу, Андреевку, Веселый Кут. Нанес авиационный удар неподалеку от Зари. Вел воздушную разведку для уточнения результатов огневого поражения и выявления положения наших войск.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Среди оккупантов растет злоупотребление алкоголем, неповиновение офицерскому составу и межэтнические конфликты.

Война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.