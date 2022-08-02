Утром во вторник, 2 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что к северу от Харькова были неудачные попытки российского наступления в сторону Байрака и Дементьевки, ВСУ их отбили.

Сводка опубликована в Facebook.

По данным Генштаба, под Северском возобновились атаки на Ивано-Дарьевку. ВСУ отбили штурм.

Кроме того, сообщается, что продолжаются бои в районе Бахмута и Зайцево (село южнее райцентра). Штурмы Вершины, Кодемы и Травневого были отбиты.

В районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои, сообщает Генштаб ВСУ.

Также, по данным Генштаба ВСУ, на севере Херсонской области был неудачный для РФ штурм Трудолюбовки (рядом с границей Днепропетровской области).

Война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.