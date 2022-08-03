Утром в среду, 3 августа, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что россияне предприняли новую попытку продвижения по линии Кочубеевка-Дементьевка на севере Харьковской области. ВСУ дали отпор и противник отошел.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, к северо-востоку от Бахмута противник ведет бои на западных окраинах Берестового.

Отметим, что в РФ ранее заявляли, что захватили уже все село, но оно полностью разрушено. ВСУ же в новой сводке сообщают, что еще сражаются за Берестовое.

Со стороны Владимировки (то есть с востока) идет атака на Соледар, бои продолжаются, сообщает Генштаб ВСУ.

Также, по информации Генштаба, к югу от Бахмута отбиты атаки врага на Кодему и Семигорье.

Что касается Авдеевки и Песок, в сводке говорится, что противник пытался улучшить тактическое положение, но с потерями отошел.

Интенсивность работы вражеской авиации здесь была снижена из-за плохой погоды, пишет Генштаб (в Донецке вчера бушевали грозы).

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.