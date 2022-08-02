Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение к украинцам. Основное в вечернем обращении:

"В Босфор по морскому коридору пришло первое судно с украинским зерном. Нужно наладить регулярный выход этих судов. Посмотрим, как будет работать зерновая инициатива в ближайшие дни". "Говорил с генсеком НАТО. Ключевая тема - военная поддержка". "В Киеве был глава ОБСЕ и глава МИД Польши. Особенное внимание - нашим военнопленным, в том числе и в Еленовке". "Благодарю президента США за новый пакет военной помощи, особенно за HIMARS". "Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад". "США и Канада расширили санкции против России. Нужно, чтобы и ЕС заполнил санкционную паузу".

Напомним, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.