Офис президента Украины (ОПУ) в ближайшее время организует телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Такая договоренность состоялась у главы ОПУ Андрея Ермака во время беседы по телефону с советником Байдена по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, о чем Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

В переговорах также участвовали глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и главком ВСУ Валерий Залужный.

Андрей Ермак добавил, что Офис президента проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных потребностях украинской армии.

Напомним, 13 апреля Владимир Зеленский поговорил с Байденом о дополнительных поставках оружия Киеву и антироссийских санкциях.

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