Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о необходимости признать Россию государством-террористом.

Об этом он сказал в вечернем обращении 30 июля.

"Формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности признание от Госдепа Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Да, это решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет разнообразные политические и деловые связи, которые в другом случае Россия будет сохранять", - заявил Зеленский.

"За эти сутки наше государство получило много сигналов от разных стран, которые осуждают российский террористический акт в Еленовке. Мир видит правду. И я благодарен всем нашим партнерам, которые готовы присоединиться к установлению всех обстоятельств этой ужасной казни наших пленных", - сказал он.

По словам Зеленского, "все доказательства этого преступления оккупантов будут собраны. Все виновные – кто согласовал, кто организовывал, кто взрывал этих людей, кто знал об этом – все они будут найдены".

"Обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества относительно государства-террориста. Недостаточно только осуждения на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной?" - сказал президент.

"И это все произойдет стопроцентно. Это придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия этого решение. И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет сделать", - добавил Зеленский.

Напомним, 28 июля Сенат США призвал Государственный департамент признать РФ государством-спонсором терроризма из-за войн в Грузии, Сирии и Украине.

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