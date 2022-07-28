Сенат США призвал Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Соответствующая резолюция была принята из-за войн в Украине, Чечне, Грузии и Сирии.

Об этом сообщается на сайте американского Конгресса.

"Резолюция принята в Сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования", - говорится в сообщении.

В документе правительство РФ обвиняется в осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй чеченской войны, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года сепаратистов на Донбассе.

В документе утверждается, что сенат США "рассматривает действия правительства РФ, совершенные по указанию Владимира Путина, как спонсирование террористических актов".

Резолюция призывает госсекретаря США включить РФ в список государств-спонсоров терроризма.

Напомним, что в июне комитет Сената США также одобрил соответствующую резолюцию.

Решение о признании той или иной страны спонсором терроризма означает, что США вводят против такого государства четыре основные категории санкций:

ограничение помощи со стороны США, включая экономическую;

запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения в такую ​​страну;

дополнительные меры по контролю за экспортом продуктов двойного назначения;

усиленный финансовый мониторинг операций с контрагентами страны – спонсора терроризма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал признать Россию государством-спонсором терроризма.

Также Верховная Рада обратилась в Палату представителей и сенат Конгресса США с соответствующим призывом. Парламент Украины также признал Россию государством-террористом 14 апреля, введя для этого специальный термин в украинском законодательстве.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявлял, что США изучают возможные способы давления на Кремль с целью заставить прекратить войну в Украине, в частности признание РФ государством, спонсирующим терроризм.

Дипломат говорил, что после ввода всех санкций США против России "последствия, которые мы создали, в целом соответствует всему тому, что позволило бы нам сделать определение "государства-спонсора терроризма".

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.