Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" сообщил, что несмотря на напряжённую ситуацию в Донецкой области, желающих эвакуироваться из города крайне мало.

"Сейчас в городе находится приблизительно 65 тысяч человек. Это 30% от общей численности. 150 тысяч уже выехали. Желающих эвакуироваться, к сожалению, мало. Дважды в неделю собираем всего по 12 человек на бесплатный автобус, а затем на бесплатный поезд. Может, когда люди поймут сложности будущего отопительного сезона без газа и центрального отопления - желающих эвакуироваться будет больше", — сообщил Гончаренко.

Напомним, вчера стартовала обязательная эвакуация из Донецкой области. В первый день эвакуации удалось вывезти 133 человека, из них 34 ребенка. Об этом сообщила вице-премьер - глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Она объяснила, что обязательная эвакуация из Донецкой области, объявленная правительством по обращению местных властей, предполагает, что государство берет на себя полную ответственность за перевозку людей и их дальнейшее обеспечение. Это бесплатная транспортировка к месту эвакуации, расселение, социальные выплаты, продуктовые наборы, гигиенические средства, а также помощь в трудоустройстве на новом месте.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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