Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Стране" отреагировал на колонку в газете The New York Times, где журналист Томас Фридман утверждает, что между Белым Домом и Владимиром Зеленским существует глубокое недоверие.

"Учитывая то, что эта колонка, скорее всего, это частное мнение ее автора, которое не отражает позиции всей редакции The New York Times. Между президентами Украины и США существует полное доверие, и это выражается как в публичных, так и в непубличных коммуникациях. И, кстати, надо сказать, это касается не только президента Джо Байдена, а и американского Конгресса, и, уверен, американского народа. Ничто не указывает на то, что отдельное мнение автора этой колонки имеет под собой какие-либо реальные основания", - сообщил "Стране" Сергей Никифоров.

Напомним, в Офисе президента планируют организовать в ближайшее время телефонные переговоры Зеленского и Байдена.

Ранее мы писали, что в Администрации Байдена опровергли информацию газеты The New York Times о возросшем недоверии к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам координатора по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, президент США Джо Байден выражал свое восхищение лидерством президента Зеленского в военное время и намерен продолжать поддерживать Украину в дальнейшем.