Администрация США на данный момент не планирует организовывать визит президента Украины Владимира Зеленского в американскую столицу.

Об этом сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее спросили, направляли ли американские власти украинскому лидеру приглашение посетить Вашингтон и как они оценивают его потенциальный приезд в столицу.

"Мы поддерживаем регулярные контакты с правительством Украины. Президент (Байден - Ред.) поддерживает регулярные контакты и общается с президентом (Зеленским - Ред.). У нас нет никаких планов по поводу его поездки в США, которые мы могли бы озвучить", - ответила пресс-секретарь.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские побывали в США в конце лета 2021 года по приглашению американского президента Джо Байдена.

Также Зеленский ездил в Штаты в конце сентября, чтобы принять участие в работе Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), которая прошла в Нью-Йорке, в штаб-квартире организации.

А неделю назад Зеленская побывала в США и попросила у американского Конгресса оружие.